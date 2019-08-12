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Kütahya’daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Asayiş 12.08.2019, 20:48
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.(İHA)
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