Son Dakika
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
Baran, "Program Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak"

Kuyuya düşen inek vinçle çıkarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Asayiş 30.09.2019, 16:16 30.09.2019, 16:35
Kuyuya düşen inek vinçle çıkarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Yıldız adlı vatandaşa ait inek üzeri açık su kuyusuna düştü. Kuyudan kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan Yıldız, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucunda yaklaşık 800 kiloluk ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim etti.

Sağlıklı bir şekilde ineğine kavuşan Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #milas #muğla
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@