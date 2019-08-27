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Kuzenler arasındaki silahlı kavga anları kamerada
İstanbul Sultanbeyli’de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlarla sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 27.08.2019, 19:32
İstanbul Sultanbeyli’de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlarla sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan silahlı kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlar ile sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde birkaç şahıs sokakta koşuyor, şahıslardan birinin elinde silah olduğu görülüyor.(Halit Arslan/İHA)
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