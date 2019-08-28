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Kuzenlerin silahlı kavgası kamerada: 2’si ağır 4 yaralı

İstanbul’da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.08.2019, 09:40 28.08.2019, 11:03

İstanbul’da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #silahlı kavga #kamera #kavga #kuzen
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