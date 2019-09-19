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Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 19.09.2019, 18:25
Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada
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Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralılar yerde görülürken, adeta can pazarı yaşanıyor. Vatandaşlar kazayı görüntülerken, bazıları da yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

(İHA)
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