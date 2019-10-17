Son Dakika
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80
Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
Trump'tan Anlaşma sonrası açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki biri"
Kuzey Marmara otoyolunda yüklü araç alev alev yandı
Erdoğan Dize Getirdi! Abd ve Türkiye Anlaştı , YPG Çekiliyor

Kuzey Marmara otoyolunda yüklü araç alev alev yandı

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü bir araç alev alev yandı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Asayiş 17.10.2019, 22:31
Kuzey Marmara otoyolunda yüklü araç alev alev yandı

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü bir araç alev alev yandı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii yolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki 33 ADD 282 plakalı sebze ve meyve yüklü araç bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Mehmet Remzi Bolat tekerden çıkan alevin bir anda tüm aracı sardığını belirtti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken sürücü Mehmet Remzi Bolat olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

(İHA)
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:54
Öğle 12:39
İkindi 15:42
Akşam 18:13
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@