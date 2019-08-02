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Lastiği patlayan tır ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Bolu’da seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu ormanlık alana uçan tır yandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tırın sebep olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü.

Asayiş 02.08.2019, 09:00 02.08.2019, 09:25
Lastiği patlayan tır ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Bolu’da seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu ormanlık alana uçan tır yandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tırın sebep olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Gökçesu-Bolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken lastiği patlayan Yetkin Yılmaz idaresindeki 78 BP 526 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen tırın sürücüsü Yılmaz ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören 3 kişi hızla araçtan çıktıktan saniyeler sonra tır alev alev yandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve diğer 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kazanın ardından tırda çıkan yangın, ormandaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ormanlık alandaki yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Çift taraflı trafiğe kapatılan Gökçesu-Bolu yolu, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

(İHA)

#Lastiği patlayan tır ormanlık alana uçtu: 3 yaralı
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