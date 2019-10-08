Lastiği patlayan tır yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda, lastiğin patlaması sonucu çıkan yangın araçta hasara yol açtı.
Asayiş 08.10.2019, 11:53 08.10.2019, 12:59
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda, lastiğin patlaması sonucu çıkan yangın araçta hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Özgür Ö'nün kullandığı 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü tırın Gerede gişeleri yakınlarında ön lastiği patladı.
Lastiğin patladığını gören sürücü tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Tırın, lastiğin olduğu bölümden alev aldığını gören sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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