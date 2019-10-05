Liseli gencin kaza anı güvenlik kamerasında
Zonguldak Ankara Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci’nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak Ankara Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci’nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah 07.30 sıralarında Ankara-Zonguldak kara yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç adeta hurdaya döndü. Kaza yapan araçtan sürücü Burak Z. yaralı kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Berkay Dökmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Burak Z. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan sürücü Burak Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Sertaç Özdemir - Fikri Erdem/İHA)
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