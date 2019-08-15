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LPG’li otomobilin köprü üzerindeki yangını korkuttu

Tokat’ta seyir halindeyken köprü üzerinde alev alan LPG’li otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Asayiş 14.08.2019, 23:15
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Tokat’ta seyir halindeyken köprü üzerinde alev alan LPG’li otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde E.G (58) idaresindeki seyir halinde olan 60 ZE 586 plakalı otomobilin Yeşilırmak nehri üzerindeki Kesikbaş Köprüsü’nde motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün aracını durdurarak inerken, bir anda yükselen alevlere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürme tüpleri ile yapılan ilk müdahale yetersiz kaldı. Otomobildeki alevlerin daha da yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yapılan müdahale ile otomobil söndürülürken yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı. LPG’li aracın patlama ihtimali nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken kısa sürede olay yerine gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın maddi hasarla atlatılırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

(Dursun Ekrem Er/İHA)
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