Son Dakika
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?
Son Dakika: Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi

Madalyaları kayıptı: Avukatı suç duyurusunda bulundu

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili aile avukatı Aziz Demir, Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 08.10.2019, 12:16 08.10.2019, 12:22
Madalyaları kayıptı: Avukatı suç duyurusunda bulundu
banner63

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili aile avukatı Aziz Demir, Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme taşıdığı Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları ile ilgili olarak aile avukatı Aziz Demir bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne geldi. Avukat Demir, merhum milli halterci Süleymanoğlu’nun evinde yapılan aramalarda 17 madalyanın kayıp olduğunu söylemişti. Demir, bugün Cumhuriyet Savcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukat Demir, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Naim Süleymanoğlu avukatı Aziz Demir, 17 adet madalyanın ortada olmadığını ifade ederek, “Bu konuda süren yargılamada merhumun kardeşinin verdiği ifade göre 3 adetinin Bulgaristan’da olduğu diğerlerinin nerede olduğu bilinmemektedir. Kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı dolayısı ile kasasında yapılan incelemede madalyaların yerinde olmadığı tespit edildi. Bu vesile ile müvekkillerimin bana verdiği yetki ile bende evi rahmetli ile beraber kullananlar ondan sonra kullananlar ve evinin anahtarını bulunduranlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra sonucu yargıdan bekleyeceğiz”dedi.

“MADALYALARIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Madalyaların maddi ve manevi değerleri olduğunu kaydeden Avukat Demir, “Bunların bence devlete ait bir müzede bulunması gerekirdi. Maalesef şu ana kadar böyle bir girişimde olmadı. Şu anda biz madalyaların nerede olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #Naim Süleymanoğlu #madalya #Büyükçekmece Adliyesi #avukatı Aziz Demir
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@