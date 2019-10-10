Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 09.10.2019, 23:42
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Kısa sürede olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de olay yerine giderek bölgede güvenlik önlemi aldı. Göçükten çıkartılan işçiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin yaşamını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Barış Doğan - Sertaç Özdemir/İHA)
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