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Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Elazığ’da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip program için indiği mağaradan uzun süre çıkmayınca kurtarma ekipleri seferber oldu. 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan ekip kurtarıldı.
Asayiş 20.08.2019, 22:49 20.08.2019, 23:29
Elazığ’da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip program için indiği mağaradan uzun süre çıkmayınca kurtarma ekipleri seferber oldu. 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan ekip kurtarıldı.
"GÜVENLİĞİMİZ SAĞLAMDI, BİR AN KAYDIM ASKIDA KALDIM"
Program için içeri girdiklerini belirten Metin Erol, “Daha önce buraya inenlerden bilgi aldık ama, biraz eksik bilgi vermişlerdi. Ortalama 70 metre iniş planlıyorduk ama 160 metreymiş. Ona göre ip azdı. Malzemeler temin edildi. Çıkışta zorluk çektik. Çok dik bir yer vardı. güvenliğimiz sağlamdı ama biran kaydım ve ipte askıda kaldım. Sonra çıkamadık” dedi.(Kamil Cankılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu /İHA)
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