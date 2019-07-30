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Mal paylaşımında kavga çıktı: Evi ateşe verdi

Pendik’te mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, babasıyla tartışan şahıs oturdukları binanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 30.07.2019, 11:49
Mal paylaşımında kavga çıktı: Evi ateşe verdi

Pendik’te mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, babasıyla tartışan şahıs oturdukları binanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Pendik Kurtköy Mahallesinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi. Ardından baba ile oğul arasında tartışma yaşandı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken bir şahıs da gözaltın alındı.

(Halit Arslan /İHA)
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