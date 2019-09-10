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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 muvazzaf, 3 ihraç ve biri emekli Astsubay olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 10.09.2019, 13:28 10.09.2019, 13:46
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 muvazzaf, 3 ihraç ve biri emekli Astsubay olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün TSK’daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak’ta bu sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 8 Muvazzaf, 3 ihraç edilen asker ve 1 emekli Astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#FETÖPYD operasyonu #malatya
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