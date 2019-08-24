Malatya’da 39 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’da jandarma ekipleri Afgan uyruklu 39 kaçak göçmeni yakaladi.

Battalgazi ilçesine bağlı Sincik yolu üzerinde devriye yapan jandarma ekipleri ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 14 yetişkin erkek,14 erkek çocuk,6 yetişkin kadın ve 5 kız çocuğu olmak üzere toplam 39 Afgan uyruklu şahsı yakalayarak gerekli işlemlere başladı.

(İHA)