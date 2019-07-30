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Malatya’da 54 kişi hastanelik oldu

Malatya’da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 54’e yükseldi.

Asayiş 30.07.2019, 11:37
Malatya’da 54 kişi hastanelik oldu

Malatya’da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 54’e yükseldi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bir hastane inşaatında çalışan ve akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 54’e yükseldi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye gönderilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan işçilerden bir bölümünün yapılan ilk müdahale ve tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Çoğu taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

(Hasan Eryılmaz /İHA)
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