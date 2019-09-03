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Malatya’da beyzbol sopaları ile iş yerine baskın
Malatya’da bir iş yerine 4 kişilik bir grup beyzbol sopaları ile baskın düzenlendi. İş yeri sahiplerinin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin kaçarken bacağını kırıldı.
Asayiş 03.09.2019, 22:30 04.09.2019, 09:08
Malatya’da bir iş yerine 4 kişilik bir grup beyzbol sopaları ile baskın düzenlendi. İş yeri sahiplerinin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin kaçarken bacağını kırıldı.
İş yerinde polis ekiplerince inceleme yapılırken olaya karıştığı belirlenen 1 kişi Halep Caddesi üzerine gözaltına alındı. Cadde üzerinde araştırma yapan polis ekipleri biri uzun namlulu olmak üzere 2 silah ele geçirdi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
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