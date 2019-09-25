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Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
Malatya’da yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Asayiş 25.09.2019, 20:52
Malatya’da yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatlarını kaybeden Cafer Şahin ile Güner Türkmenyılmaz’ın cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
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