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Malatya’da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Malatya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Asayiş 12.08.2019, 23:59
Malatya’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan N.K.,F.K Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine A.T.,Ş.T.,A.T, ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sokak içerisinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.(İHA)
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