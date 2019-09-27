Malatya’da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya’da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 27.09.2019, 21:16
Malatya’da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Çobanyıldızı Sokak’ta yaşanan bir diğer olayda ise, silahla vurulmuş olarak bulunan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavi altına alındığı öğrenilirken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.(İHA)
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