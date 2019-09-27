Son Dakika
MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
Sivas’ta samanlık yangını
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
Donanmanın incileri İstanbul limanlarında
Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Malatya’da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 27.09.2019, 21:16
Malatya’da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
banner63

Malatya’da yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde M.İ. ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.İ. açılan ateş sonucunda yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Çobanyıldızı Sokak’ta yaşanan bir diğer olayda ise, silahla vurulmuş olarak bulunan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavi altına alındığı öğrenilirken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@