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Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede maddi hasar oluştu.
Asayiş 30.08.2019, 23:25
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede maddi hasar oluştu.
Şendere Mahallesi Muhtarı Enver Aydeniz, yaşanan sel felaketinde bir çok evin zarar gördüğünü belirterek, "İş makinesi sele kapıldı, bazı evlerin çatısı uçtu. Altyapımız büyük zarar gördü, yollar kapandı. Telefon kabloları koptu. Allah’a şükür can kaybımız yok ama büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Bölgede yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekiplerinin de köylerde çalışmalara başladığı belirtildi.(İsmet Hüseyin Uğur/İHA)
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