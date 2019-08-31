Son Dakika
Avşa Adası’nda korkutan yangın
"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da
"Çok enteresan bir maç oldu"
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Baba-oğul birbirini bıçakladı
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede maddi hasar oluştu.

Asayiş 30.08.2019, 23:25
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede maddi hasar oluştu.

Darende ilçesine bağlı Şendere, Gökçeören ve Çınar mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Dolu yağışının da yer yer etkili olduğu bölgede sel suları Şendere Mahallesinde yerleşim alanlarını etkisi altına aldı. Çok sayıda ekili arazi sular altında kalırken, sel ile birlikte gelen kaya parçaları köy yolunu kapadı. Bir traktörün de sel sularına kapılarak sürüklendiği olayda can kaybı olmaması sevindirdi.

Şendere Mahallesi Muhtarı Enver Aydeniz, yaşanan sel felaketinde bir çok evin zarar gördüğünü belirterek, "İş makinesi sele kapıldı, bazı evlerin çatısı uçtu. Altyapımız büyük zarar gördü, yollar kapandı. Telefon kabloları koptu. Allah’a şükür can kaybımız yok ama büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Bölgede yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekiplerinin de köylerde çalışmalara başladığı belirtildi.

(İsmet Hüseyin Uğur/İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 3 7
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@