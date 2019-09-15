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Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.
Asayiş 15.09.2019, 18:57
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.
Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu.
Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar’ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara’nın Başpehlivanı oldu.(İHA)
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