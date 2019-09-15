Son Dakika
Samsun’da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı
Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı
Kulp’taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
"Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu
Günün özeti - 15 Eylül 2019
Hindistan’da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp
Başakşehir’de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti
CHP, Aylin Nazlıaka'yı affetti
“Siyah altın“a turist ilgisi
MHP’den şehit ailelerine ziyaret

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

Asayiş 15.09.2019, 18:57
Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri, Meşatlık mevkiindeki Fehmi Özkan Güreş Sahasında binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu.

Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar’ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara’nın Başpehlivanı oldu.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Sivasspor 4 5
9. Trabzonspor 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Beşiktaş 4 4
13. Başakşehir 4 4
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Villarreal 4 5
10. Osasuna 3 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 3 4
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@