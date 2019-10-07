Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada
Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Cemal Bey Caddesi’nde geçtiğimiz gece yaşanan olayda, iddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karışırken, caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı.
Silahlı çatışma anları güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tartışma yaşayan şahıslar, cadde ortasında birbirlerine kurşun yağdırıyorlar, ardından koşarak kaçışıyorlar.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2