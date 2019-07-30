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Maltepe’de park halindeki otobüste yangın

Maltepe’de park halindeki otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 30.07.2019, 21:18
Maltepe’de park halindeki otobüste yangın

Maltepe’de park halindeki otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe Küçükyalı Aydın Evler yolu üzerinde saat 20.00 sularında 34 GJJ 18 plakalı yolcu otobüsü park halindeyken arka motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsün arka motor kısmında meydana gelen yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yanma sonucu otobüsün arka kısmında ve motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)
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