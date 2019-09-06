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Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı

Maltepe’de pompalı tüfekli saldırgan, husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar şahsın hedefindeki kişi ile o sırada markette bulunan 2 kişiyi de yaraladı.

Asayiş 06.09.2019, 16:23 06.09.2019, 17:04
Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı

Maltepe’de pompalı tüfekli saldırgan, husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar şahsın hedefindeki kişi ile o sırada markette bulunan 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile sokağa gelen şahıs, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan şahsın hedefindeki kişi, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Aracın içerisinden art arda tetiğe basarak dehşet saçan şahıs, olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dehşet #asayiş #maltepe
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