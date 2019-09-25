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Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi
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Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 25.09.2019, 15:58 25.09.2019, 16:38
Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Side’de tarihi nitelikli eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda M.T., N.E., K.A., T.I. ve H.R.T. adlı şüphelilerin ellerinde tarihi eser olduğu ve bunları satmak için girişimlerde bulundukları tespit edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramada, tamamı bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli heykel figürü, altın küpe, tarihi obje, gözyaşı şişesi ve sikke olmak üzere toplam 24 parça tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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