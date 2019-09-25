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Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Asayiş 25.09.2019, 15:58 25.09.2019, 16:38
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
(İHA)
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