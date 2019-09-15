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Manavgat’ta düşen yıldırım yangına yol açtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağı’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Asayiş 15.09.2019, 11:49
Manavgat’ta düşen yıldırım yangına yol açtı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağı’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gebece Mahallesi yakınlarında 820 metre yüksekliğindeki Gülen Dağı’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağmurla birlikte Gülen Dağı’ndan dumanların yükselmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 vatandaş ve 15 orman görevlisinin müdahale ettiği yangında 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

(Arif Kaplan/İHA)
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