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Manavgat’ta trafik kazaları: 6 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Asayiş 29.07.2019, 18:32 29.07.2019, 18:44
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Aynı yerde meydana gelen ikinci kazada, Alanya’dan Antalya istikametine giden Hamit K. idaresindeki 55 ABF 40 plakalı otomobil, Side’den Çakalderesi istikametine giden Lilyana Y.’nin kullandığı 07 AFJ 575 ve Cengiz Ç. idaresindeki 35 BTS 93 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada Lilyana Y., Sezgince Y., Gülay Ç., Melek Anıl K. ve Duru K. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
(İHA)
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