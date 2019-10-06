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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı

- Saruhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 12 yaşındaki kız çocuğu öldü, 6 kişi de ağır yaralandı

Asayiş 06.10.2019, 00:17 06.10.2019, 01:07
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı.

Teoman Kürşat'ın (19) kullandığı 35 KCU 23 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi yolunda, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 HA 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 12 yaşındaki Nazire Bilgi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19) ağır yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi'nin cansız bedeni de Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#manisa #Saruhanlı #trafik kazası
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