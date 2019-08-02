Flaş HaberMSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
Son Dakika
Manisa’da bant fabrikasında yangın
Manisa’da yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Asayiş 02.08.2019, 21:03
Yangın akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın sonrası hemen işçiler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İtfaiyeye Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de destek oldu. Yangın yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
|İmsak
|03:59
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:52
|Akşam
|20:09
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0