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Manisa’da trafik kazası: 3’ü çocuk 7 yaralı
Manisa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Asayiş 04.08.2019, 23:39
Manisa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Her iki araçta bulunan 3’ü çocuk, 34 DD 5779 plakalı aracın sürücüsü Gültekin A. olmak üzere kimlikleri henüz tespit edilemeyen toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(İHA)
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