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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi
Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı.
Asayiş 08.08.2019, 10:21 08.08.2019, 10:26
Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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