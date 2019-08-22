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Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 22.08.2019, 18:03 22.08.2019, 18:09
Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Savur ilçesi Taşlık ve Yazır mahalleleri kırsal alanlarında gerçekleştirilen Kılıç 150 hava destekli faaliyet kapsamında, 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 40 MM TBA-6R1 bombaatar, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet dolu Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet laptop, muhtelif miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği, pil bloğu, fünye ve güç kaynakları, muhtelif miktarda yaşam malzemesi, doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

#Terör Haberleri #Mardinde 5 terörist etkisiz hale getirildi #mardin
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