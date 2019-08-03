Mardin’de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Mardin’de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin’de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 18.30 sıralarında Nusaybin kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan, jandarma personeline terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz süratle hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavilerine halen devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimizce saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlatmıştır” denildi.
ŞEHİT ATLI 20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU
Öte yandan, şehit asker Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’nın Elazığ’daki ailesine acı haber verilirken, şehidin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.
(Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül/İHA)
|İmsak
|03:59
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:52
|Akşam
|20:09
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0