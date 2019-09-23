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Mardin’de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kalem şeklinde 8 adet kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Asayiş 23.09.2019, 18:56
Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kalem şeklinde 8 adet kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kalem şeklindeki kimyasal fünyenin içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıdığı ve X-ray cihazında tespit edilemediği öğrenildi.(İHA)
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