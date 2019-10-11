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Mardin’den Suriye sınırına askeri sevkiyat
Mardin’den yola çıkan askeri araçlar, Şanlıurfa yönüne doğru hareket etti. Askeri sevkiyatın Suriye sınırında bulunan birliklere gittiği öğrenildi.
Asayiş 11.10.2019, 11:32 11.10.2019, 11:44
Mardin’den yola çıkan askeri araçlar, Şanlıurfa yönüne doğru hareket etti. Askeri sevkiyatın Suriye sınırında bulunan birliklere gittiği öğrenildi.
Sabah saatlerinden Mardin’den yola çıkan kirpi diye tabir edilen zırhlı askeri taşıyıcılar Kızıltepe ilçesine geldi. İlçeden kara yoluyla hareket eden askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa yönüne doğru gitti. Askeri personel taşıyan kirpi araçlarının geçişi sırasında yol trafiğe kapatıldı.
Sevkiyatın geçiş işlemi bittikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
(Selman Güneş/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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