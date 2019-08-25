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Market çalışanın kadın iş arkadaşına saldırdığı anlar kamerada
Beylikdüzü’nde bir market çalışanı, kadın iş arkadaşının boğazını sıkıp yere attı, ardından da tekmeleyerek darp etti. Şüphelinin iş arkadaşını darp ettiği o anlar ise saniye saniye işyeri kamerasına yansıdı.
Asayiş 24.08.2019, 23:25 24.08.2019, 23:40
Beylikdüzü’nde bir market çalışanı, kadın iş arkadaşının boğazını sıkıp yere attı, ardından da tekmeleyerek darp etti. Şüphelinin iş arkadaşını darp ettiği o anlar ise saniye saniye işyeri kamerasına yansıdı.
(Erdal Can İçelli/İHA)
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