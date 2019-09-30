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Markette çalışan kadının feci sonu!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı marketin deposunda yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 30.09.2019, 23:41 30.09.2019, 23:49
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı marketin deposunda yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ovaakça Mahallesi'ndeki bir marketin deposunda çalışan Fatma Ç'nin (45) ürün taşıdığı forklift, kontrolden çıkarak yüksekten beton zemine düştü.
Kadın işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fatma Ç'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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