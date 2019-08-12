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Marmara Adası’nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Balıkesir’in Marmara Adası’nda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Bazı evlerin tahliye edildiği öğrendi.

Asayiş 12.08.2019, 18:34
Marmara Adası’nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Balıkesir’in Marmara Adası’nda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Bazı evlerin tahliye edildiği öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası’nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini boşaltıldığı öğrenildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne bağlı personel ve çok sayıda helikopter müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İbrahim Aldemir/İHA)
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