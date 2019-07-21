Son Dakika
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

Marmara Gölü’ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 21.07.2019, 11:28
Marmara Gölü’ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü’nde kayık ile açılıp gezintiye çıkan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen’i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu. 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı. Gece yapılan aramalar sonuç vermeyince ekipler arama çalışmalarına sabah devam etti. Yapılan aramalar sonucu Kurbağa Adamlar adlı arama ekibi Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah’ın cansız bedenine ulaştı.

Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri gölün kenarına getirilen Karakülah’ın babası Rauf Karakülah, sinir krizi geçirdi. Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Marmara Gölüne kayıkla gezintiye gelenlerin Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi’nde ikamet ettikleri öğrenildi.

(Behzat Akcan/İHA)
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2019
İmsak 03:43
Güneş 05:30
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:20
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@