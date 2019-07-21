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Marmara Gölü’ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 21.07.2019, 11:28
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri gölün kenarına getirilen Karakülah’ın babası Rauf Karakülah, sinir krizi geçirdi. Saygı ve Karakülah’ın cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Marmara Gölüne kayıkla gezintiye gelenlerin Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi’nde ikamet ettikleri öğrenildi.(Behzat Akcan/İHA)
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