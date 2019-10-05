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Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Asayiş 05.10.2019, 18:13 05.10.2019, 18:20
Marmaris açıklarında 4.3'lük deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

(İHA)

#deprem #marmaris
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