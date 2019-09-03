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Marmaris’te orman yangını başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 03.09.2019, 15:07 03.09.2019, 15:55
Marmaris’te orman yangını başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Taşhan mevkisinde ormanlık alanda başlayan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait tüm hava araçları olay yerine sevk edilirken, karadan da arazözler olay yerine sevk edildi.

()İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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