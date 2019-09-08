Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019
İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada hapis cezaları
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü
İstanbul'da milli maç hasreti bitti
İstanbul’da üç gün üst üste ‘değnekçi’ operasyonu

Matkaptan elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Asayiş 07.09.2019, 23:43
Matkaptan elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesinde ikamet eden Alim Balkan (25), üzüm kurutmak için hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu Balkan akıma kapıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60) matkabın fişini prizden çıkartmasına rağmen Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Alim Balkan’ın Alaşehir’de özel bir firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Keskin/İHA)
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@