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Matkaptan elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Asayiş 07.09.2019, 23:43
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesinde ikamet eden Alim Balkan (25), üzüm kurutmak için hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu Balkan akıma kapıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60) matkabın fişini prizden çıkartmasına rağmen Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Alim Balkan’ın Alaşehir’de özel bir firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Hüseyin Keskin/İHA)
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