Son Dakika
Mazıdağı’nda trafo bomba gibi patladı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 20.10.2019, 13:52
Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.(Serhat Abi/İHA)
21°
parçalı az bulutlu
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2