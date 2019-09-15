Mehmetçik’ten teslim olan kadın teröriste şefkat eli
Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 terörist yaralı olarak yakalandı. Yakalanan kadın terörist, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.
Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 terörist yaralı olarak yakalandı. Yakalanan kadın terörist, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında çıkan çatışmada teröristlerden biri yaralı olarak ele geçirildi. Komandolar, çatışma sonrası arama-tarama faaliyetleri sırasında kadın teröristi saklandığı yerde buldu. Teröristin olası bir saldırısına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yaralı olduğu anlaşılan bölücü terör örgütü mensubunun tedavisi yapıldı. İlk müdahalenin ardından korkmaması ve sakin olması yönünden yapılan telkinler sonrasında Mehmetçik tarafından kadın teröriste su verildi. Tedavisi yapılan kadın terörist askerlerin sorusu üzerine, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.
12 YAŞINDA KANDIRILARAK DAĞA ÇIKARILDI
"KIZINIZ ARTIK GÜVENLİ ELLERDE"
Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçiğe teşekkür etti. Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.
(Mehmet Kalay/İHA)
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