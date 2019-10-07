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Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Asayiş 07.10.2019, 16:36 07.10.2019, 16:47
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araç D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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