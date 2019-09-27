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Mersin’de polisle şüpheli arasında film gibi kovalamaca
Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.
Asayiş 27.09.2019, 11:05
Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.
Şüphelinin durdurulması ve yaşanan kovalamaca bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananlar film sahnesini aratmadı.(Hüseyin Yıldız/İHA)
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