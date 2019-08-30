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Mersin’deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Asayiş 30.08.2019, 17:32
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yayla yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanarak hastaneye kaldırılan 10 kişiden 2’si daha kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.(İHA)
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