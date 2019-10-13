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Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 11.10.2019, 20:01
Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Sarıyer’de bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde doktor olan Yavuz Sümter (29), aynı hastanede görev yaptığı Doktor Kaan Erol (26) ile nöbette olduğu sırada doktor odasına karşılaştı. İddialara göre Erol ve Sümter arasında az çalışma ve az hastaya bakma meseleleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma esnasında Sümter, meslektaşı Erol’u şahsi bıçağıyla bıçakladı. Doktor Erol, aldığı 40 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Meslektaşını öldüren zanlı Yavuz Sümter ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlı Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ’Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve ’Canavarca hisle öldürmek’ suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sümter, ifadesinde öldürdüğü meslektaşıyla 3 aydır birlikte çalıştığını ve kendisine mobbing uygulandığı ifade etti. Öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İrem Demir/İHA)
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