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Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 11.10.2019, 20:01
İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde 3 aydır birlikte çalıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlı Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça ’Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve ’Canavarca hisle öldürmek’ suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sümter, ifadesinde öldürdüğü meslektaşıyla 3 aydır birlikte çalıştığını ve kendisine mobbing uygulandığı ifade etti. Öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İrem Demir/İHA)
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